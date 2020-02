Les écosystèmes de chaussures, tanneries, mégisseries et maroquinerie emploient aujourd’hui environ 21 000 salariés de façon formelle et près de 10 000 personnes de manière informelle. La production du secteur est évaluée à plus de 3 milliards de dirhams (MMDH) associée d’une valeur ajoutée dépassant 1 MMDH et un montant d’investissement estimé à près de 130 millions de dirhams (MDH), alors que 58% de la production du secteur est destinée a l’export.

La chaussure représente le produit phare avec 80% des exportations, tandis que les cuirs et les peaux ayant subi une opération de tannage arrivent en deuxième position avec 12%. Les produits de maroquinerie et de vêtements en cuir, quant à eux, représentent 8% des exportations.