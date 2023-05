Lear Corporation, un leader mondial de la technologie automobile dans le domaine des sièges et des systèmes électriques, a annoncé aujourd’hui son intention d’ouvrir une usine de systèmes de connexion au Maroc au troisième trimestre de 2023.

Lear réaffecte une installation de 5 300 mètres carrés à Tanger, de l’assemblage de sièges à la production de composants pour son activité de systèmes de connexions. Un communiqué du groupe annonce que les employés des sièges ont été transférés dans d’autres installations de l’entreprise au Maroc, et les nouvelles opérations de Connection Systems créeront environ 150 nouveaux emplois et élargiront les activités de Lear au Maroc. Plus de 19 000 membres de l’équipe sont employés dans le pays par Lear sur 17 sites.

« En tant que l’un des plus grands employeurs de l’automobile au Maroc, Lear est fier d’ouvrir une installation de pointe dans un pays où nous faisons des affaires depuis 2003″, a déclaré Enrique Orta, vice-président mondial de Lear, Systèmes de distribution électrique et systèmes de connexion. « Cette usine créera de nouveaux emplois et renforcera nos capacités de conception et de production dans la région afin de continuer à livrer des produits à temps avec les plus hauts niveaux de qualité, de valeur et d’innovation à nos clients. »

L’installation réaffectée à Tanger élargit encore la stratégie mondiale d’intégration verticale de Lear, créant des opportunités pour de nouvelles affaires et la croissance des revenus.