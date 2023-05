L’équipe nationale marocaine a remporté la 30ème édition des Olympiades Panafricaines de Mathématiques (OPAM 2023), organisée du 13 au 22 mai à Kigali au Rwanda, indique le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Ainsi, l’élève marocaine Hiba Ferchioui a été sacrée « Reine des mathématiques en Afrique », après avoir dominé le tableau féminin, suivie de sa compatriote Zaineb Charqui, précise le ministère dans un communiqué.

De même, l’équipe marocaine a remporté deux médailles d’or (Hiba Ferchioui et Ayman Hajifi), trois d’argent (Zakaria Dro, Yassir Abousir et Zaineb Charqui) et une de bronze (Maroua Zidouni).

Les OPAM 2023, qui ont réuni les élèves de l’enseignement secondaire, ont été marquées par la participation d’un total de 32 pays représentés chacun par une équipe de 6 élèves (3 filles et 3 garçons).

Suite à cette performance, le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a félicité les élèves qui ont honoré le Maroc lors de cette manifestation scientifique panafricaine, ainsi que les encadrants qui ont supervisé leur préparation pour cette compétition, tout en leur souhaitant bonne chance lors des prochaines Olympiades internationales de mathématiques prévues en juillet prochain au Japon.