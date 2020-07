Un Conseil de gouvernement se tiendra ce jeudi à 10H30 sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani.

Et à cette occasion, le Conseil examinera trois projets de décret. Le premier concerne la définition des compétences et l’organisation du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, alors que le deuxième est relatif à la création de la zone franche d’exportation Ain Johra.