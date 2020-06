Universal Music (UMG) a lancé «une nouvelle division au Maroc», annonce la filiale musicale du géant français Vivendi dans un communiqué.

UMG devient ainsi la première grande entreprise musicale à établir des bureaux autonomes au Maroc, étoffant ainsi un réseau étendu dans plus de 60 pays.

«Cette expansion renforce encore l’engagement mondial d’UMG de signer et de développer les talents nationaux et régionaux, tout en renforçant les écosystèmes et les infrastructures musicales locales», indique la même source.

Universal Music Morocco sera basé à Casablanca, et entend s’assurer “que les artistes nord-africains locaux puissent désormais atteindre le public dans le monde entier”, précise le communiqué