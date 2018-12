Infomédiaire Maroc – e Premier ministre tchèque Andrej Babiš, qui conduit dans le cadre de sa visite au Maroc une importante délégation composée de responsables gouvernementaux et d’hommes d’affaires, a annoncé qu’une délégation d’industriels marocains se rendra prochainement en Tchéquie pour explorer les opportunités d’affaires et d’investissement qui existent en République Tchèque dans le but de renforcer la coopération économique et consolider les échanges commerciaux entre les deux pays.

A noter que, selon le ministère marocain de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, le volume global des échanges commerciaux maroco-tchèques a atteint 384 millions d’euros en 2017. Les importations du Maroc de la Tchéquie se sont chiffrées à 296 millions d’euros, tandis que les exportations marocaines vers ce pays se sont élevées à 88,5 millions d’euros.

