Le Ministère de la Culture et de la Communication (MCC) et la Fédération des Industries Culturelles et Créatives (FICC) de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) organisent les premières Assises des Industries Culturelles et Créatives (ICC).

Cet événement fondateur prendra place les 4 et 5 octobre 2019 à Rabat. Inédites au Maroc, les Assises des ICC interviennent dans le cadre de la dynamique impulsée par la vision royale relative à la valorisation de la culture et de l’art en tant que supports et leviers du développement économique, social et sociétal ainsi que du rayonnement culturel du Maroc.

Ces assises ont l’ambition de réunir l’ensemble des acteurs professionnels et parties prenantes publiques et privées. L’initiative de la jeune FICC a d’ores et déjà permis de fédérer les entrepreneurs du secteur organisés en 7 filières : arts visuels et contemporains, musique, spectacle vivant, édition et librairie, cinéma, audiovisuel, établissements culturels et espaces pluridisciplinaires.