Depuis le déclenchement de la crise du COVID 19 au Maroc, le secteur des industries culturelles, créatives (ICC) et événementielles est à l’arrêt. Toutes les filières sont concernées : cinéma, édition, arts visuels, audiovisuel, spectacles vivants, concerts, théâtre, tournées, galeries, festivals, événementiel.

Partout dans le pays, salles de cinémas, théâtres, galeries et espaces culturels et événementiels sont restés fermés depuis le 14 mars 2020. Des centaines d’événements, de tournages et de festivals ont été annulés.

Résultat : 100 000 emplois ont été directement impactés par cette crise sans précédent. Environ 1100 entreprises ont accusé 70% de baisse de leur chiffre d’affaires en moyenne. Des associations culturelles structurantes ont du cesser leur activité. Plusieurs milliers de professionnels indépendants, d’artistes et de techniciens qui constituent l’écosystème de la création et de la production culturelle au Maroc, se sont retrouvés sans travail. Même avec une carte professionnelle, l’artiste est considéré comme « un travailleur de l’informel » dans le cadre du découpage retenu pour la distribution des aides monétaires directes, décidées pour lutter contre les effets économiques et sociaux du COVID 19.

La Fédération des industries culturelles et créatives (FICC) de la CGEM estime l’impact économique de cette crise sur le secteur à 2 milliards de dirhams.

Ces industries sont essentielles pour la reprise d’une vie sociale « normale » et pour la relance de secteurs stratégiques comme le tourisme, à travers l’animation des villes et des régions.

C’est pour cette raison que plusieurs pays dans le monde ont déjà annoncé la mise en place de fonds d’aide, dotés de plusieurs millions d’euros, pour la relance du secteur des ICC.

Au Maroc, la FICC considère que la crise du COVID 19 est une opportunité pour accélérer la réforme du secteur, à ce à travers l’adoption de deux axes stratégiques, complémentaires et plus bénéfiques à l’avenir :

• Un axe basé sur une approche sociale à destination de la jeunesse pour faciliter l’accès aux espaces de vie culturelle et sociale, pour stimuler le potentiel créatif des jeunes et favoriser leur épanouissement ;

• Le deuxième axe repose sur le développement des Industries créatives et culturelles, pour que les entreprises et professionnels qui opèrent dans ces filières bénéficient d’un écosystème favorable à l’émergence d’une réelle économie de la création. Une économie qui pour se construire a besoin de vision, d’ambition, de professionnalisation, de mobilisation.

Face à l’urgence de la situation causée par la crise du COVID 19, et en attendant l’annonce d’une date et d’une décision autorisant les rassemblements pour la reprise de l’activité, la Fédération des industries culturelles et créatives propose 34 mesures d’urgence, transversales ou par filière, afin de préserver les emplois et assurer la relance du secteur des ICC.

Parmi ces mesures, citons :

• Exonérer les entreprises pendant 6 mois des charges liées à l’IR, la CNSS et l’AMO de juin à décembre

2020, pour préserver les revenus des salariés du secteur ;

• Créer un fonds spécial d’urgence et de rebond pour soutenir les professionnels du secteur et la

création toutes filières confondues ;

• Inciter les régions et collectivités territoriales à engager rapidement les budgets dédiés aux activités

culturelles et créatives de l’année 2020 ;

• Accompagner les porteurs de projets pour la reprogrammation des événements reportés ou annulés

à cause de la crise du COVID 19 et mise en place d’un calendrier événementiel adapté aux conditions de

déconfinement ;

• Accélérer la modernisation du secteur par : l’adoption des textes législatifs qui doivent voir le jour

(contrat artiste, loi BMDA, extension de l’AMO aux professionnels…), améliorer les process d’attribution

des cartes d’artistes, développer des plateformes digitalisées pour la diffusion des créations et productions

culturelles, engager un programme de formation professionnelle ; …

La Fédération a également adressé aux autorités de tutelle une série de recommandations spécifiques, adaptées aux besoins et aux contraintes de chaque filière intégrant 18 mesures spécifiques pour la sauvegarde des emplois, le déblocage et la simplification des procédures et l’octroi de subventions ainsi que l’accompagnement des filières en difficulté.