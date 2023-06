L’Afrique change. Au cœur de cette transformation, une révolution financière qui s’accélère : l’adoption des paiements scripturaux et de l’argent mobile. Cette transition financière est aussi cruciale que rapide, portée par les évolutions technologiques et la volonté d’intégration financière des populations non bancarisées.

Selon un récent rapport de McKinsey, paru en 2020, le secteur des paiements électroniques en Afrique a généré un chiffre d’affaires d’environ 24 milliards de dollars. Une croissance impressionnante est prévue pour les paiements sans contact, avec une augmentation de 78 % entre 2020 et 2025. La majorité des experts prévoient une accélération de cette tendance, avec une croissance annuelle des paiements électroniques d’au moins 30 % jusqu’en 2025. Un tiers d’entre eux s’attend même à une augmentation annuelle de 50 %.

Cette transition financière s’inscrit dans un contexte de révolution du secteur de la distribution en Afrique. Avec l’urbanisation et la connectivité croissantes, ce secteur ne cesse de se renforcer. Il est important de noter que 53 % des personnes ayant un revenu stable, âgées de 16 à 34 ans, représentent un groupe d’âge qui a tendance à être plus conscient et prêt à essayer de nouveaux produits. Ils sont également très à l’aise avec les nouvelles technologies. Cependant, il ne faut pas oublier que 80 % des biens de consommation des ménages sont distribués dans le secteur informel (rapport McKinsey, The future of payments in Africa, 7 septembre 2022).

Prenons deux exemples, le Maroc et le Sénégal. Selon le service de paiement CMI, 67 % des consommateurs marocains qui font des achats en ligne paient leurs factures en ligne. En outre, le 2022 Mastercard New Payments Index a révélé que 76 % des Marocains utilisaient au moins une méthode de paiement émergente en 2021. Au Sénégal, entre 2021 et 2022, 39,5 % de la population a effectué des paiements numériques, 29,4 % a utilisé des services bancaires en ligne et 9 % a payé des factures en ligne (site web du CMI, rapport sur les paiements 2022)

C’est là que l’argent mobile prend tout son sens. Outre ses avantages en termes de commodité et de sécurité, l’argent mobile offre un moyen d’inclusion financière aux populations qui n’ont pas accès aux services bancaires traditionnels. En Afrique subsaharienne, des acteurs tels que M-Pesa, MoMo, Orange Money et Wave au Sénégal changent la donne, permettant à des millions de personnes d’accéder à l’argent mobile.

Cependant, la sécurité reste une préoccupation majeure. Les prestataires de services de paiement et les détaillants doivent travailler ensemble pour renforcer les mesures de sécurité sans compromettre l’expérience du client. Des solutions existent, comme le service d’identité mobile d’Infobip, qui est une vérification rapide et sécurisée de l’identité mobile permettant à ses utilisateurs de vérifier instantanément leur identité à l’aide de leur numéro de téléphone mobile, d’identifier et de prévenir la fraude par échange de cartes SIM et d’empêcher l’accès non désiré à des services avec correspondance du numéro d’identification national. L’autre solution est l’authentification omnicanale optimisée qui aidera ses utilisateurs à authentifier leurs clients sur les canaux les plus rentables avec la meilleure délivrabilité d’une manière omnicanale. Ces mesures peuvent contribuer à créer un environnement de paiement plus sûr et plus fiable pour les consommateurs africains.

« À l’ère des paiements digitaux et de l’argent mobile, Infobip s’engage à faciliter l’accès financier pour tous. Nous croyons que la technologie et les solutions innovantes que nous proposons contribuent à transformer les transactions et l’avenir des paiements. En permettant aux individus de gérer leur argent à partir de leur téléphone portable, nous contribuons à l’inclusion financière et à l’autonomisation économique des populations africaines. Ensemble, nous construisons un avenir où les frontières financières deviennent virtuelles, où chaque individu peut réaliser ses aspirations grâce aux paiements numériques », indique Sandy Yamachui, responsable Afrique Francophone.

La transition vers un monde sans argent liquide en Afrique est inévitable et déjà bien entamée. Alors que de plus en plus d’Africains adoptent ces nouvelles formes de paiement, la question n’est plus de savoir si l’Afrique est prête pour cette révolution financière, mais plutôt de savoir comment elle peut en tirer le meilleur parti. Pour les acteurs du marché, il s’agit d’être innovant, de s’adapter aux réalités locales et de placer la sécurité au cœur de leurs préoccupations.

Il ne fait aucun doute que l’Afrique a une occasion unique de faire le saut vers l’inclusion financière grâce à l’argent mobile. En effet, si elle est gérée correctement, cette transition pourrait non seulement transformer l’économie du continent, mais aussi améliorer la vie de millions d’Africains.