L’indice de référence des prix internationaux des produits alimentaires a baissé en janvier pour le dixième mois consécutif, a annoncé vendredi l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

L’indice FAO des prix des produits alimentaires était en moyenne de 131,2 points en janvier, soit 0,8% de moins que le mois précédent et 17,9% de moins que son sommet atteint en mars 2022, fait savoir l’Organisation onusienne, notant que les indices de prix des huiles végétales, des produits laitiers et du sucre ont été à l’origine de la baisse de janvier, tandis que ceux des céréales et de la viande sont restés largement stables.

L’indice suit les variations mensuelles des prix internationaux des produits alimentaires couramment échangés.

En janvier, l’Indice FAO des prix des céréales est resté pratiquement inchangé (en hausse d’à peine 0,1 pour cent) par rapport à décembre et s’est établi à 4,8% au-dessus de son niveau d’un an plus tôt, relève la FAO, ajoutant que les prix mondiaux du maïs ont légèrement augmenté en raison de la forte demande d’exportations du Brésil et des inquiétudes concernant les conditions de sécheresse en Argentine.

Cependant, les prix internationaux du riz ont bondi de 6,2 % par rapport à décembre, influencés par des disponibilités plus restreintes, une forte demande locale dans certains pays exportateurs d’Asie et des fluctuations des taux de change. L’Indice FAO des prix des huiles végétales a, quant à lui, baissé de 2,9% en janvier. Les prix mondiaux des huiles de palme et de soja ont chuté dans un contexte de faible demande mondiale d’importation, tandis que ceux des huiles de tournesol et de colza ont baissé en raison de l’abondance des disponibilités exportables.

L’indice FAO des prix des produits laitiers a, de son côté, baissé en moyenne de 1,4 % par rapport à décembre, les prix du beurre et des poudres de lait ayant baissé en raison de la demande plus faible des principaux importateurs et de l’augmentation des approvisionnements en provenance de Nouvelle-Zélande. Les prix mondiaux du fromage ont légèrement augmenté, tirés par une reprise des services de restauration et des ventes au détail en Europe occidentale après les vacances du Nouvel An, ainsi que par les fluctuations des devises, poursuit l’organisation, ajoutant que l’Indice FAO des prix de la viande a légèrement fluctué en janvier (baissant de seulement 0,1% par rapport à décembre).

L’indice FAO des prix du sucre a chuté de 1,1% par rapport à décembre. La forte progression des récoltes en Thaïlande et les conditions météorologiques favorables au Brésil ont compensé l’impact sur les prix en raison des inquiétudes suscitées par la baisse des rendements des cultures en Inde, la hausse des prix de l’essence au Brésil, qui soutiennent la demande d’éthanol, ainsi que l’appréciation du réal brésilien par rapport au dollar des États-Unis.