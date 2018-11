Infomediaire Maroc – Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a adopté le projet de décret 2.18.738 relatif à la création de la zone franche d’exportation Souss-Massa.

Présenté par le ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique, ce texte prévoit l’installation de ladite zone franche sur une superficie globale estimée à 305 ha ainsi que la réalisation de la première tranche sur un superficie de 50 ha.

Ce projet de décret cible les sociétés actives dans les secteurs de l’industrie agroalimentaire, la chimie et parachimie, l’automobile, l’aéronautique, l’industrie des matériels et équipements des énergies renouvelables, le textile et cuir, les matériaux de construction, la métallurgie, la mécanique, l’électricité, l’électronique, l’industrie navale et la plasturgie. Il devra créer près de 24 000 nouveaux emplois.

Ce projet fait suite à la signature, le 28 janvier 2018 devant le Roi Mohammed VI, d’un protocole entre l’Etat, le Conseil de la région de Souss-Massa et la Wilaya de Souss-Massa d’une part et MedZ d’autre part, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’accélération industrielle, notamment sa déclinaison régionale.

Rédction Infomediaire