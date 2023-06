Deux Mémorandums d’entente ont été signés mercredi à Rabat entre le gouvernement marocain et le gouvernement des Pays-Bas, visant la consolidation de la coopération bilatérale en matière de développement des projets d’infrastructures publiques et des énergies renouvelables.

Signés en marge de la séance de clôture de la table ronde « Maroc-Pays-Bas: Favoriser la transition énergétique pour un avenir durable », en présence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, du Premier ministre néerlandais, Mark Rutte et de plusieurs responsables et hommes d’affaires marocains et néerlandais, les deux mémorandums visent à renforcer la coopération dans les domaines liés au développement durable, aux infrastructures publiques et à la transition énergétique.

Dans ce sens, un premier mémorandum relatif au développement et au financement de projets d’infrastructures publiques au Maroc a été signé par Rutte, le Président Directeur Général de « Invest International », Joost Oothuizen, et la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

Ce MoU ambitionne de renforcer les domaines de coopération qui font partie des priorités du Maroc et de « Invest International », notamment dans les secteurs liés à l’eau et aux infrastructures, à l’agriculture, aux énergies renouvelables, à l’industrie durable et à la santé.

Quant au second mémorandum, signé par le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte et la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, il vise à promouvoir la coopération dans le domaine des énergies renouvelables et des nouveaux carburants.

Cet accord permettra, ainsi, de soutenir conjointement des actions pour des initiatives et des alliances internationales existantes et futures liées à l’énergie renouvelable et aux nouveaux carburants et de faciliter la mise en relation de l’offre et de la demande en matière d’investissement et de commerce entre les producteurs de nouveaux carburants renouvelables et les acheteurs.

Ledit mémorandum s’assigne également pour objectif de promouvoir les nouvelles sources d’énergie propres, en particulier l’éolien offshore, et de nouvelles utilisations des sources d’énergie renouvelables, telles que le dessalement de l’eau de mer et d’appuyer la recherche, le renforcement des capacités, l’innovation et les échanges universitaires.

Leila Benali a salué ce partenariat stratégique dans le domaine énergétique liant les deux pays qui se consolide davantage à travers la signature d’un mémorandum d’entente portant sur la transition énergétique, les nouvelles énergies et l’efficacité énergétique.

Cette rencontre se veut une opportunité idoine pour réaffirmer l’importance de l’échange d’expertises entre le Maroc et les Pays-Bas et l’échange d’investissements en faveur du développement économique, a-t-elle relevé, mettant en avant les infrastructures marocains et néerlandais en la matière.

Elle a aussi insisté sur l’importance de l’intégration régionale et internationale dans les marchés de l’énergie, y compris les futurs marchés de l’énergie, se félicitant de la visite fructueuse de la délégation néerlandaise de haut niveau, des secteurs public et privé.

La ministre a appelé à l’implication de l’ensemble des intervenants pour booster la coopération dans le domaine de la transition énergétique.

Le Premier ministre néerlandais, qui effectue une visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation de responsables et d’hommes d’affaires, a eu des entretiens avec le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch autour des moyens de renforcer les relations d’amitié entre les deux pays et de promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont mis l’accent sur la nécessité d’identifier de nouveaux axes de coopération dans les domaines d’intérêt commun, à même d’établir un cadre stratégique pour la coopération économique, promouvoir les investissements et renforcer les échanges commerciaux.