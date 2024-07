L’École Marocaine des Sciences de l’Ingénieur (EMSI) a annoncé son admission au sein de l’initiative CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate), un cadre international pour le développement de l’enseignement en ingénierie.

« L’EMSI est fière d’annoncer son admission au sein de l’initiative CDIO, révélée officiellement lors de la 20ème conférence internationale CDIO », indique mercredi un communiqué de l’école marocaine, notant que « cette reconnaissance marque une étape cruciale pour l’EMSI dans son engagement à améliorer la qualité de l’enseignement en ingénierie et à aligner ses programmes académiques sur les meilleures pratiques et normes internationales ».

L’initiative CDIO est mondialement reconnue pour son approche éducative favorisant l’excellence dans l’éducation en ingénierie, en intégrant la conception, la mise en œuvre et l’exploitation. Elle bénéficie du soutien d’institutions renommées telles que le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et d’autres universités prestigieuses à travers le monde.

« L’admission de l’EMSI au sein de l’initiative CDIO représente une étape décisive pour notre institution, et nous sommes impatients de voir les bénéfices de cette collaboration fructueuse », déclare Mohamed Essaaidi, Directeur Général de l’EMSI cité par le communiqué.

Cette initiative aura un impact significatif sur la formation des ingénieurs au Maroc, en introduisant des méthodes pédagogiques de pointe qui renforceront la compétitivité et l’innovation parmi nos futurs ingénieurs. L’EMSI s’engage à intégrer activement les principes du CDIO dans ses programmes, offrant ainsi à ses étudiants des opportunités d’apprentissage enrichissantes et alignées sur les besoins actuels du marché de l’ingénierie, assure la même source.

L’initiative CDIO est un cadre international visant à doter les étudiants des compétences et des connaissances nécessaires pour devenir des ingénieurs innovants et influents dans leurs domaines.

Fondée en 1986, l’EMSI, elle, est la première école d’ingénierie privée au Maroc reconnue par l’Etat et est membre du réseau Honoris United Universities, 1er réseau panafricain d’enseignement supérieur privé.