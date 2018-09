Infomédiaire Maroc – Abderrahim EL HAFIDI, Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a reçu,le 17 septembre 2018 à Rabat, la délégation d’hommes d’affaires qui accompagne Monsieur Denis ZVIZDIC, Président du Conseil des Ministres de la Bosnie-Herzégovine, en visite officielle dans notre pays.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la volonté exprimée par le Royaume du Maroc et la République de Bosnie-Herzégovine pour développer la coopération bilatérale dans le but de faire évoluer sensiblement les échanges économiques et commerciaux.

Lors de cet entretien, le Directeur Général de l’ONEE a présenté les grands projets et activités de l’ONEE dans les secteurs de l’électricité, de l’eau potable et de l’assainissement liquide. Il a également exposé les opportunités d’investissements représentant des volumes très importants prévus durant la période 2019-2030 dans les domaines de la production et du transport de l’électricité, ainsi que de l’eau et de l’assainissement liquide. Monsieur EL HAFIDI a invité les entreprises de la Bosnie-Herzégovine à saisir ces opportunités et investir dans les secteurs d’activités de l’Office.

Pour sa part, le Président de la délégation des hommes d’affairesde la délégation de Bosnie-Herzégovine et Président de la Chambre de Commerce, a chaleureusement remercié le DG de l’ONEE pour l’accueil et la qualité des échanges et amontré un intérêtparticulierà l’égard des possibilités d’investissement, qui seront exposées à d’autres investisseurs et toute entreprise concernée par ces domaines dans l’objectif d’aboutir à la concrétisation de projets communs.

Les deux parties se sont félicitées de cette opportunité ayant permis de nouer les contacts mutuels et prospecter les possibilités de coopération.

Rédaction Infomédiaire