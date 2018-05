Infomédiaire Maroc – Le Maroc participera, pour la 1ère fois au plus grand salon de l’innovation en Europe, Viva Technology, qui se déroulera du 24 au 26 mai 2018 à Paris. Le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid El Alamy, conduira la délégation marocaine composée d’acteurs clés de l’écosystème digital et de l’innovation.

Co-organisée par le ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce, et de l’économie numérique, l’Agence du développement digital et l’Agence nationale de réglementation des Télécommunications, cette participation a pour objectifs de présenter l’écosystème tech marocain et de le positionner sur l’échiquier international de l’innovation technologique, auprès des investisseurs et grands donneurs d’ordres mondiaux.

Rédaction Infomédiaire