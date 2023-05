Sous l’égide du ministère de la Transition énergétique et du développement durable et en partenariat avec la FENELEC (Fédération nationale de l’électricité, de l’électronique et des énergies Renouvelables) et MASEN (Moroccan agency for sustainable energy), Interworld organise le Forum INNOV’ENERGY, le Forum des innovations et de la digitalisation de la transition énergétique.

Prévu le 23 mai 2023 à l’hôtel Hyatt Regency Casablanca, l’événement a entre autres pour but d’échanger et confronter les expertises sur la gouvernance de l’économie verte, exposer les méthodes de réduction de l’emprunte carbone des entreprises, offrir des solutions techniques innovantes, explorer de nouvelles pistes de financement, dynamiser la coopération nationale et internationale en matière d’économie et d’efficacité énergétique.

Y participeront les acteurs publiques du secteur énergétique, mais aussi les entreprises technologiques et de solutions digitales, les régies d’électricité, les entreprises d’énergie solaire et éolienne, des cabinets d’étude et d’audit, les entreprises industrielles et de services…