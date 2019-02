Le conseil municipal de Béni Mellal, réuni en session ordinaire, a approuvé jeudi une convention de partenariat sur la protection contre les inondations d’un coût de 80 millions de dirhams, outre des projets de développement local.

Cette convention porte sur la création d’une commission mixte présidée par le wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, et composée de représentants des parties prenantes, avec l’objectif de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la ville de Béni Mellal contre les crues.

Le financement de ce projet qui se prolonge pour quatre années, une durée renouvelable, sera assuré par le ministère de l’intérieur et le ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau (30 millions de dirhams), le conseil de la région (40 millions de dirhams) et l’Agence hydraulique du bassin de l’Oum Er-rbia à hauteur de de 10 millions de dirhams.

Par ailleurs, le conseil a approuvé une autre convention de partenariat portant sur la construction, l’équipement et la gestion d’un centre d’études en histoire, patrimoine, culture et développement, visant à faire découvrir les potentialités, les spécificités et le patrimoine de la région de Béni Mellal-Khénifra.

Pour la réalisation de ce projet, la municipalité fournira le foncier et un fond de financement de l’ordre de 5 millions de dirhams alors que son équipement sera confié à la Wilaya de Béni Mellal-Khénifra dans le cadre de l’Initiative nationale de développement humain (INDH).

Les conseillers municipaux ont aussi approuvé une convention de partenariat entre le la municipalité et le club de football Raja de Béni Mellal avec à la clé un soutien financier de l’ordre 2.500.000 dirhams, outre l’adoption d’un autre instrument avec l’équipe de tennis de table du même club, laquelle bénéficiera d’une subvention de 240.000 dirhams.

