Un mémorandum d’entente portant sur le renforcement de la probité, la prévention et la lutte contre la corruption a été signé, ce mardi à Rabat, entre l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) et la Commission palestinienne anti-corruption (PACC).

Signé par le président de la INPPLC, Mohamed Bachir Rachdi, et le président de la PACC , Ahmad Barak, ce mémorandum vise à définir les domaines de coopération et de coordination entre les deux parties en matière de prévention et de lutte contre la corruption, conformément à la Convention des Nations Unies contre la corruption et à la Convention arabe de lutte contre la corruption.

En vertu de cet accord, les deux parties s’engagent à mener des études et recherches afin de cerner le phénomène, ses causes, ses risques et les moyens pour le surmonter, en plus d’organiser des formations spécialisés au profit des membres des deux instances pour échanger leurs expériences et renforcer leurs capacités. Il s’agira aussi d’échanger les meilleures pratiques et les méthodologies suivies notamment sur le plan législatif, à travers la participation à des conférences et à des ateliers traitant de la prévention et de la lutte contre la corruption.