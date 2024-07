Alsa Maroc, opérateur de transport urbain de référence, et la Fondation Ali Zaoua, ont scellé un partenariat visant à renforcer leur coopération et promouvoir le développement social et culturel au Maroc par le biais d’un apport logistique et de la visibilité sur plus de 1.000 bus dans quatre villes marocaines pour accompagner et promouvoir les initiatives culturelles de la Fondation.

Ce partenariat, dont la cérémonie de signature a été présidée par Alberto Perez, directeur général d’Alsa Maroc, et Nabil Ayouch, président de la Fondation Ali Zaoua, vise essentiellement à élargir l’accès à l’éducation artistique et à la culture aux bénéficiaires des centres culturels de la Fondation dans quatre villes du Royaume, notamment Marrakech, Agadir, Tanger ou encore Casablanca, indique un communiqué annonçant l’évènement.

Le directeur général de Alsa Maroc, Alberto Perez, a indiqué que « cet accord vient renforcer et généraliser, une collaboration déjà fructueuse, amorcée il y a plus de deux ans, et qui a permis de rendre plus accessibles plusieurs activités culturelles, sportives et artistiques de la Fondation ».

Il a ajouté que « ce partenariat nous semble naturel. Avec la Fondation Ali Zaoua, nous partageons les valeurs de l’égalité des chances et de la solidarité et le sentiment de responsabilité envers la société pour contribuer à l’épanouissement culturel et social des jeunes marocains défavorisés », relève le communiqué.

En effet, les deux parties ont déjà organisé ensemble, dans la ville de Marrakech, près de 40 activités autour de différents thèmes dont le théâtre, le cinéma, le sport ou encore la culture. Plus de 1.400 enfants ont bénéficié de ces actions, dont 30% sont issus des familles des collaborateurs et collaboratrices de Alsa Maroc.

Par ce partenariat, Alsa Maroc s’engage à accompagner les activités et initiatives de la Fondation Ali Zaoua et à contribuer à leur succès. Ainsi, l’entreprise met à la disposition de la Fondation ses bus dans 4 villes marocaines pour faciliter le déplacement des bénéficiaires aux différentes activités organisées, notamment les visites de Musée, la présence à des spectacles et à des séances de visionnages de films cinématographiques.

Les enfants des collaborateurs et collaboratrices de Alsa auront également l’occasion de prendre part aux activités de la Fondation et de cultiver une éducation culturelle et artistique au même titre que les bénéficiaires de la Fondation.

Alsa Maroc offre également à la Fondation, la possibilité d’exploiter un parc de plus de 1.000 bus, à Casablanca, Marrakech, Tanger et Agadir, pour publicité à l’intérieur des bus afin de promouvoir ses activités et projets. Aussi, elle offre une grande visibilité qui permettra de sensibiliser le grand public aux projets éducatifs et culturels de la Fondation et encouragera les dons et le soutien communautaire.

Naturellement, la Fondation Ali Zaoua citera Alsa Maroc parmi ses partenaires stratégiques, et continuera de travailler en étroite collaboration, avec ses équipes, pour créer et implémenter des activités à fort impact social ; Les deux parties étant animées par une vision commune de l’épanouissement des enfants et des jeunes par l’art et la culture.