La clôture du projet de jumelage entre le Maroc et l’Union européenne (UE) « Appui pour la réforme institutionnelle et le renforcement des capacités de l’Institut Supérieur de la Magistrature » (ISM) marque le début d’un autre chapitre de la « vie » de cet institut qui pérennisera et amplifiera les résultats obtenus, a indiqué l’Ambassadeur-chef de la délégation de l’UE au Maroc, Claudia Wiedey, qui s’exprimait lors de la conférence de clôture de ce projet d’une durée de 24 mois (de novembre 2017 à novembre 2019). S’inscrivant dans le cadre du partenariat Maroc-UE, ce jumelage, financé par l’UE à hauteur de 1,2 millions d’euros, a pour objectif notamment de soutenir le processus de convergence vers les meilleures pratiques européennes en matière de formation dans le domaine de la magistrature. Il prend ainsi la forme d’une coopération entre l’Institut supérieur de la magistrature et un consortium France-Belgique-Espagne et permettra de mobiliser une cinquantaine d’experts de ces trois pays, qui mettront l’expérience de leurs instituts de formation respectifs au service de la construction de l’ISM de demain, en accord avec la charte de réforme du système judiciaire marocain, ainsi qu’avec les standards européens en matière de formation des professionnels de la justice.