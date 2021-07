Le pôle IT du groupe Intelcia continue de développer ses lignes de service et vient de lancer deux nouvelles activités. La première concerne une offre de services end-to-end d’ingénierie télécom, fibre optique et mobile.

Le second pilier est une activité de Systèmes d’Information pour les opérateurs, qui comptera des architectes, développeurs et experts techniques spécialisés dans le secteur des télécoms.

Ces deux activités viennent répondre aux besoins de clients internationaux en phase d’expansion et de déploiement de nouvelles infrastructures télécoms. Elles seront opérées depuis les bases d’Intelcia IT Solutions dans les 4 pays d’implantation (Maroc, Cameroun, Côte d’Ivoire, France).

Les deux nouvelles business lines vont générer, à fin 2022, quelque 400 créations de postes destinées aux profils d’ingénieurs expérimentés, confirmés et juniors en télécoms, qualifiés sur les OSS (Operations Support System) et BSS (Business Support System). IT Solutions a d’ailleurs lancé une campagne de recrutement de ces profils pour des postes de Domain Managers, de Tech Leads (experts techniques) pour un démarrage effectif des activités en Octobre prochain. « Nous allons commencer par poser les fondamentaux des deux activités avec le recrutement de profils experts qui vont être les piliers de l’activité. Ensuite, suivront les recrutements de profils seniors, confirmés et juniors. IT Solutions offre d’ailleurs à chacun de ces profils des parcours de carrière enrichissants, de la formation, de la montée en compétence afin de permettre à des jeunes diplômés de développer une vraie compétence dans les SI télécoms », explique Malika Ahmidouch, Directrice de Intelcia IT Solutions.

En effet, la forte croissance de l’activité du Pôle offre des opportunités de mobilité aux collaborateurs qui peuvent évoluer vers toutes les fonctions de l’entreprise, à l’inverse de nombre d’acteurs. « Chez IT Solutions, les managers ne sont pas plafonnés dans leur évolution ; ils peuvent évoluer vers des postes de décision, des fonctions support, Corporate, etc. De plus, nous avons mis en place toute une stratégie pour permettre à nos collaborateurs de toucher à plusieurs activités afin de ne pas les sur-spécialiser. C’est la grande différence et la forte valeur ajoutée qu’apporte IT Solutions à ses collaborateurs », renchérit Malika Ahmidouch.

Le démarrage de ces deux activités permettra au pôle IT du groupe Intelcia de réaliser une forte croissance de son chiffre d’affaires qui devrait doubler à fin 2022, avec de fortes perspectives pour 2023. Créé en 2019, Intelcia IT Solutions a réussi, en à peine deux années, à se positionner comme un acteur de référence. Il ambitionne désormais de devenir, à horizon 2025, le leader nord-africain de l’IT.