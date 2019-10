L’opérateur télécoms global inwi vient de se voir attribuer le prix ‘‘New Product Innovation Award’’, délivré par le cabinet de conseil américain Frost & Sullivan.

Ce prix vient récompenser les efforts d’innovation de inwi dans son cœur de réseau.

Acteur majeur de la transformation digitale, inwi s’est en effet doté d’infrastructures réseau évolutives et des solutions innovantes. Pour rappel, l’opérateur a été le premier à avoir réussi à expérimenter avec succès au Maroc une connexion mobile à plus de 1Gigabyte/seconde.

Et en inaugurant son Data Center à Rabat Technopolis, le plus grand jamais construit au Maroc, et le premier cloud souverain, inwi a tenu à ce que son cœur de réseau soit équipé de plateformes virtualisées de dernière génération.

inwi a également été le premier opérateur de télécommunications au Maroc à lancer un service de Mobile Money, baptisé ‘‘inwi money’’, qui permet aux usagers d’accéder, par un simple clic, à toute une palette de services financiers.