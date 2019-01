Infomédiaire Maroc – La Commission provinciale de l’investissement de la province d’El Jadida vient d’approuver, au titre de l’année 2019, trois projets d’investissement d’une valeur globale de 682 millions de dirhams (MDH), devant générer 217 emplois permanents. Les trois projets concernant les secteurs de la santé, de l’énergie et du logement social ont été validés (accord de principe) au terme de « longs débats » au sein de ladite Commission, présidée par Mohamed Amine El Guerrouj, gouverneur de la province.

La Commission, réunie le 23 janvier courant, devait statuer sur un total de 7 projets présentés pour une valeur de 1 milliard de dirhams (MMDH) et qui devraient créer 430 emplois permanents, indique un communiqué de la province.

S’agissant des quatre projets non-retenus, la Commission a décidé d’accompagner et d’orienter les porteurs de ces investissements « afin de mettre les projets en adéquation et dépasser les raisons juridiques et techniques à l’origine de leur rejet ». D’autre part, le gouverneur de la province d’El Jadida a salué le travail accompli par les collectivités territoriales, l’Agence urbaine et les services déconcentrés pour le soutien des porteurs de projets, l’encouragement et la promotion de l’investissement, en tant que vecteur fondamental du développement économique local, d’atténuation de la problématique de l’emploi et de réduction des disparités spatiales et sociales.

El Guerrouj s’est, aussi, félicité de l’action menée par le comité tripartite, composé de l’Agence urbaine, de la division de l’urbanisme de la province et du Centre régional d’investissement (CRI) qui, grâce au Guichet unique, a traité, l’année dernière, 2 477 dossiers de construction, de lotissement et de coopératives d’habitat, dont 575 grands projets.

En 2018, pas moins de 34 projets d’investissement ont été approuvés au niveau de la province d’El Jadida, ayant mobilisé des financements de l’ordre de 2,2 MMDH pour la création prévisionnelle d’environ 1 900 postes d’emploi.

Rédaction Infomédiaire