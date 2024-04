Le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, préside une importante délégation marocaine dans le cadre d’un Roadshow en Allemagne, du 22 au 25 avril, pour promouvoir la destination Maroc.

Après l’Espagne fin janvier, la tournée 2024 de promotion de la destination Maroc auprès des investisseurs et donneurs d’ordre étrangers se poursuit en Allemagne, ciblant plusieurs étapes dont Berlin, Wolfsburg, Hanovre et Munich.

Organisé par l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations, en partenariat avec l’Ambassade du Royaume du Maroc en Allemagne, ce Roadshow vise à promouvoir les opportunités d’investissement au Maroc dans des secteurs tels que l’automobile, l’industrie pharmaceutique, l’aéronautique ou encore les énergies renouvelables et s’inscrit dans une démarche de renforcement de la promotion de la marque « Morocco Now » auprès des marchés prioritaires.

Ce roadshow intervient dans un contexte particulier, avec le lancement de l’Offre Maroc pour le développement de la filière Hydrogène Vert suite aux Hautes directives royales, ainsi qu’avec la concrétisation de plusieurs conventions d’investissement stratégique dans la filière des batteries électriques visant l’émergence d’un écosystème automobile vert national, qui pourrait être consolidé avec des opérateurs allemands de premier plan.

La tournée prévoit ainsi des rencontres avec des décideurs, investisseurs et institutionnels allemands, notamment dans ces deux domaines, des visites de sites industriels, une participation à la célèbre foire de Hanovre, événement majeur où le Maroc exposera ses atouts et opportunités d’investissement dans les métiers d’avenir ainsi qu’une conférence « Morocco Now » à Munich le 24 avril, organisée sous le thème “Créer des synergies pour des partenariats durables”.

La délégation présidée par Mohcine Jazouli est composée notamment de l’Ambassadeur du Maroc auprès de la République Fédérale en Allemagne, Zohour Alaoui, du directeur général de l’AMDIE, Ali Seddiki et du Vice-Président Général de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Mehdi Tazi.