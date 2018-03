Infomédiaire Maroc – L’ambassade du Maroc en Norvège et en Islande organise, les 5 et 6 mai, un consulat mobile au service des membres de la communauté marocaine établie en Islande.

Dans un communiqué, l’ambassade indique que ce consulat mobile, qui sera organisé dans la capitale Reykjavík, a pour objectif de rapprocher les services administratifs de la communauté marocaine résidant dans ce pays et de renforcer leurs liens avec le pays d’origine.

Il permettra aux membres de la communauté marocaine de bénéficier d’un large éventail de services administratifs et de prestations consulaires relatifs à l’état civil, aux certificats administratifs et aux demandes de cartes nationales d’identité électroniques (CNIE) et de passeports biométriques, en plus de l’immatriculation au consulat.

Un important staff administratif est mobilisé pour assurer le succès de cette initiative.

Rédaction Infomédiaire