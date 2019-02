Jaguar Land Rover Moyen-Orient et Afrique du Nord a octroyé le prix de « Meilleur Conseiller Commercial Jaguar Land Rover » de la région MENA au Groupe Smeia.

Le fabriquant automobile de luxe, Jaguar Land Rover Moyen-Orient et Afrique du Nord, a annoncé les gagnants de sa compétition annuelle « Everyday Legend » lors d’un dîner de gala et d’une cérémonie de remise des prix tenus au Saadiyat Rotana à Abou Dhabi le 28 janvier 2019. Lors de sa troisième édition, l’évènement a testé les compétences et les connaissances des participants afin de garantir le choix du meilleur candidat au prestigieux titre.

La compétition a commencé avec plus de quatre-vingts participants désireux de montrer leur maîtrise de leur domaine leur engagement aux principes du « Customer First » auquel adhère Jaguar Land Rover, aussi bien sur le plan régional que mondial. Mis à l’épreuve à travers une série d’évaluations théoriques et pratiques, les prétendants au titre du meilleur commercial de l’année ont déployé tous leurs efforts afin de faire montre de l’expertise dont Jaguar Land Rover est tellement fière. La finale régionale du programme a été tenue au circuit Yas Marina, à Abou Dhabi, aux EAU.

A cette occasion, le groupe Smeia a remporté, pour la deuxième année successive, le prix du Meilleur Conseiller Commercial Jaguar Land Rover au niveau de la région MENA, par le biais de son Conseiller Commercial Anouar Hozman. Ce dernier a su se démarquer par sa maîtrise des techniques de vente propres au segment premium ainsi que son professionnalisme irréprochable dans son domaine de compétence.

Ceci témoigne de l’engagement du groupe Smeia à développer les talents de sa force de vente à travers des cursus de formation continue, adaptés au besoin de chacun de ses collaborateurs. Le tout, dans le but de procurer aux clients et prospects une expérience commerciale à la hauteur des standards et des exigences des marques Jaguar et Land Rover qu’elle représente.

Justin Weaving, directeur régional de développement du réseau chez Jaguar Land Rover MENA, a expliqué : « Ces champions sont au coeur de notre activité et donnent à Jaguar Land Rover un avantage concurrentiel de taille. Ils développent, vendent et soutiennent nos produits exceptionnels avec un service à la clientèle inégalable, à travers un dévouement

clair et une maîtrise de leur métier. Nous sommes engagés à continuer à investir dans nos exceptionnels talents, qui sont véritablement les travailleurs de l’ombre de Jaguar Land Rover ».

Hajar Bababrik, Marketing et Communication Manager chez Smeia Jaguar Land Rover ajoute également : « Il faut beaucoup d’efforts et d’investissement pour continuer à créer et à fournir une expérience digne des standards des marques premium qu’on représente. Dans le cadre de sa stratégie de développement axée autour de la proximité et de la qualité, Smeia, importateur exclusif des marques Jaguar Land Rover investit dans l’élargissement de son réseau de distribution, l’augmentation de la capacité d’accueil des ateliers après-vente mais aussi dans la formation et la certification de son capital humain. Aujourd’hui, nous sommes très fiers du titre que nous venons de remporter et qui témoigne de l’engagement et de l’orientation client de nos équipes ». Avant d’ajouter : « Smeia est engagée à continuellement investir dans ses talents, qui sont véritablement au coeur de son activité ! ».

En 2014, Jaguar Land Rover MENA a lancé une Académie de formation régionale à Dubaï – la première en son genre dans la région, permettant à la marque de proposer la formation de l’académie basée au Royaume-Uni. L’institution a renforcé l’engagement de Jaguar Land Rover à offrir des programmes de formation technique et non technique pour le personnel des concessionnaires et du bureau régional sur l’ensemble du réseau de la région MENA.

IM