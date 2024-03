La star britannique James Blunt se produira au Maroc dans le cadre de la 17e édition du festival Jazzablanca, prévue du 6 au 8 juin à Casablanca.

Selon un communiqué des organisateurs, le public de Jazzablanca aura rendez-vous le vendredi 7 juin à Anfa Park, avec James Blunt une des têtes d’affiche de ce festival connu pour sa programmation allant du jazz traditionnel aux sons contemporains les plus innovants.

Avec 7 albums à son actif, des millions d’exemplaires vendus et une multitude de récompenses internationales (Brit Awards, Ivor Novellos, nominations aux Grammys…), James Blunt séduit avec son style folk-pop distinctif, sa voix caractéristique de falsetto et son air d’éternel ado.

« Who we used to be » est le titre de son 7ème opus qui signe son grand retour. La star britannique entame une tournée internationale qui l’amènera à de nombreux festivals en Europe, et aussi à Jazzablanca.

À noter que cet artiste mondialement connu pour ses titres « You’re Beautiful » et « Goodbye My Lover » s’était déjà produit à Casablanca en avril 2011 en ouverture de la sixième édition du festival Jazzablanca.