BMCE Capital Global Research (BKGR) recommande aux investisseurs d' »accumuler » le titre de CIH Bank, tablant sur un objectif de cours de 420 dirhams, soit un upside de 15% par rapport au cours actuel.

L’évaluation du titre CIH Bank s’est basée sur différentes méthodes, notamment l’actualisation du Résultat net part du groupe (RNPG) et Dividend discount model (DDM), indique BKGR dans son récent « Flash – Company update ».

Les estimations s’expliquent, selon BKGR, par une activité commerciale dynamique, une croissance à deux chiffres du Produit net bancaire (PNB), un Résultat brut d’exploitation (RBE) en progression, un taux de contentieux en hausse, un alourdissement du coût du risque et un DPA stable.

En effet, l’encours des crédits à la clientèle de CIH Bank a enregistré une hausse de 8,8% à 90,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2023 comparativement à fin 2022, et ce face à une progression de 7,6% des dépôts de la clientèle à 74,2 MMDH.

Côté réalisations opérationnelles, le PNB consolidé s’est amélioré de 27% à 4,468 MMDH, indiquent les analystes, notant que le RBE a progressé de 49,4% à 2,476 MMDH par rapport à fin 2022, profitant de la plus forte hausse du PNB.

En social, les créances en souffrance ont augmenté de 13,9% à 4,862 MMDH établissant le taux de contentieux à 6,8% (+0,5 point), tandis que les provisions se sont renforcées de 7,2% à 2,267 MMDH.

Par ailleurs, en dépit de l’alourdissement du risque de +2,2x en raison de la politique de provisionnement prospective et prudente adoptée par le Groupe intégrant notamment la couverture des risques liés au Factoring, le RNPG s’est apprécié de 6,2% à 710,4 millions de dirhams.

S’agissant des perspectives, BKGR estime que CIH Bank devrait maintenir une croissance pérenne et sécurisée, grâce à la poursuite de sa dynamique commerciale, la maîtrise de ses coûts et de sa productivité, la normalisation progressive de son coût du risque à partir de 2024 et l’amélioration attendue de son ratio de solvabilité globale.

Les analystes tablent également sur une amélioration de 5,4% du PNB à 5 MMDH en 2025, compte tenu principalement de la bonne orientation escomptée de l’activité commerciale.