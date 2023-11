Le Fairmont Tazi Palace Tangier a annoncé la nomination de Jaouad Sbihi en tant que nouveau directeur général.

« Jaouad Sbihi est un hôtelier passionné doté d’une carrière impressionnante de 21 ans dans l’hôtellerie de luxe, ayant œuvré sur les terrains dynamiques du Moyen-Orient et de l’Afrique », indique un communiqué de l’établissement hôtelier.

Fort d’un MBA de la Swiss Business School de Zurich, d’un diplôme de maîtrise en gestion hôtelière de l’Université Cornell de New York, et complété par un IHMP de l’Accor Academy et de l’Université ESSEC de Paris, il a su montrer son expertise dans divers rôles et responsabilités. Depuis ses débuts à Dubaï, jusqu’à sa récente fonction de directeur général de la préouverture du Swissôtel Living Jeddah, sa carrière est jalonnée de succès et d’accomplissements, fait-on savoir.

« Revenir à mes racines et avoir l’opportunité de diriger le Fairmont Tazi Palace Tanger est un privilège incroyable. Je suis résolu à placer Tanger sur la carte en tant que destination de luxe, tout en créant des expériences mémorables pour nos clients », a fait savoir Jaouad Sbihi.