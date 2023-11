Le Maroc est l’un des pays africains les plus performants en matière de transformation économique. C’est ce qui ressort du dernier rapport du Centre africain pour la Transformation économique (ACET), récemment rendu public.

Dans son rapport, qui mesure l’évolution de la transformation économique de 30 pays africains entre 2000 et 2020, l’African Center for Economic Transformation met en exergue les performances exceptionnelles de cinq pays ayant le mieux réussi à transformer leurs économies au cours des deux dernières décennies. Ces pays sont: la Tunisie, l’Afrique du Sud, le Maroc, l’Eswatini et Maurice.

Avec un score de 60,2 points, le Royaume se positionne à la 3ème place, ex aequo avec l’Eswatini. Le pays du jasmin arrive en tête avec 69,5 points, devançant l’Afrique du Sud (60,4 points), le Maroc, l’Eswatini et la République de Maurice (59,1 points).

Le rapport note que le Maroc a réalisé d’importantes avancées ces dernières années dans la diversification de son économie, misant sur des secteurs à haute intensité technologique, comme l’automobile et l’aéronautique.

C’est d’ailleurs au niveau du progrès technologique que le Royaume s’impose comme leader, avec un score de 97,2 points et une évolution de 57,7% sur les 20 dernières années.

A noter que le rapport se base sur cinq dimensions qui reflètent la transformation économique, à savoir la diversification économique, la compétitivité des exportations, la hausse de la productivité, la mise à niveau technologique, et le bien-être humain.