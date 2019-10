Les juges antiterroristes chargés de l’instruction de l’enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 ont annoncé, ce lundi, la fin de l’information judiciaire, rapportent les médias locaux.

Après cette annonce, un délai d’un mois sera ouvert pour recevoir les observations des parties et les réquisitions du parquet national antiterroriste, avant une décision finale des juges sur la tenue d’un procès.

D’après les mêmes sources, un procès hors-norme, prévu à l’horizon 2021, devrait rassembler plus de 1700 parties civiles et des centaines d’avocats.

Au total, quatorze personnes, dont onze en détention provisoire, sont mises en examen dans cette enquête.

Le 13 novembre 2015, neuf individus avaient perpétré plusieurs attaques à Paris et Saint-Denis, aux abords du Stade de France, à des terrasses de restaurants et dans la salle de concerts du Bataclan, faisant 130 morts et plus de 350 blessés.

Les investigations ont révélé l’existence d’une cellule djihadiste derrière ces attentats, revendiqués par l’organisation terroriste dite « Etat islamique », avec des ramifications en Europe, notamment en Belgique.

Le 22 mars 2016, la même cellule avait mené des attentats à l’aéroport et dans le métro de Bruxelles, tuant 32 personnes.