Trois jours après la spectaculaire cérémonie d’ouverture de la 15ème édition des Jeux Mondiaux d’été SpecialOlympics à Abu Dhabi, les athlètes marocains s’attribuent des places remarquables aux podiums de diverses disciplines sportives.

La première place au podium pour le Maroc a été décrochée parle Casablancais Mohamed Houdaïfa (22 ans). L’athlète a méritéhaut la main la médaille d’or pour le triathlon (catégorie D4). Houdaïfas’est imposé avec une marge confortable de près de 15 minutes. Il a parcouru les trois disciplines (natation, cyclisme et course à pied) en 1 heure 7 minutes 15 et secondes.

Mohamed Houdaïfa a aussi remporté une médaille d’argent, dimanche 17 mars, dans l’épreuve d’athlétisme – 1500m, avec un score de 4 minutes, 22 secondes et 32 centièmes.

Samedi 16 mars, au complexe sportif Hamdan à Dubaï, les nageuses marocaines se sont distinguées lors des épreuves de natation- 50m nage libre. La championne Amal Bouazzaoui, âgée de 15 ans, a remporté la médaille d’or après avoir bouclé la course en 51 secondes et 21 centièmes (Série F10), tandis que Hala Mouhsine(15 ans) a terminé quatrième (Série F3), Hanane OuazzaniTouhami(15 ans) s’est classée cinquième (Série F6) et ChaimaaGomi(15 ans) a fini sixième (Série F5).

Toujours en natation, IlyasBouyi(18 ans) a remporté quant à lui la médaille d’argent à l’épreuve de 50m nage libre (Série M13) qu’il a parcouru en 35 secondes et 19 centièmes.

La troisièmemédaille d’or pour le Maroc a été remportée par le champion haltérophileMarouaneAmallah (23 ans). L’athlète s’est démarqué en Soulevé de terre avec 132,50 kg. Il a également remporté deux médailles d’argent, en Développé couché ainsi qu’en combiné Squat / développé couché / Soulevé de terre.

En cyclisme, le Maroc est arrivéen tête du podium ledimanche 17 mars, à l’épreuve 5km contre la montre. L’athlète Saad Ben Hommadi (17 ans) a terminé la course (Série M06) en 8 minutes et 57 secondes pour remporter ainsi la médaille d’or. Il s’est vu aussi attribuer la médaille d’argentdans la course 2km contre la montre (Série M04) samedi dernier.

Le même jour, l’athlète Mohamed Hail a remporté la médaille de bronzepour les2km contre la montre (Série M01) avec un timing de 3 minutes et 59 secondes.

En équitation, les 2 cavaliers marocains Amine Ahabchan et Hatim El Atrachont remporté deux médailles de bronze.

En tennis de table, les athlètes NajlaeHaddouch et Fatima EzzahraBelfassi rajoutent eux aussi deux médailles de bronzeau score marocain.

En Bocce, Oussama Bouka et TariqBahmadse sont démarqué en remportant chacun une médaille de bronze. Plus qu’une grandemanifestation sportive, « SpecialOlympics World Games » est avant tout un événement porteur de messaged’unité et de solidarité.A Abu Dhabi, l’esprit de courage et de défi règne chez nos athlètes marocains et les 7500 athlètes participant, ou les « Déterminés », (tel que les surnomme le Comité d’organisation), qui ont réussi à pousser les barrières et ont choisi le sport pour montrer leurs capacités.

IM