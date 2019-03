Lors du dernier Forum International Afrique Développement, qui s’est déroulé en fin de semaine dernière à Casablanca, Hassan Ouriagli, PDG d’Al Mada (ex SNI), a participé à un Panel sur le ‘‘Positive Impact’’. ‘‘Un thème d’autant plus important qu’il illustre l’ADN d’Al Mada, fonds d’investissement privé panafricain, Positive Impact qui est en quelque sorte notre raison d’être et traduit le sens de notre responsabilité sociétale, la portée bénéfique de nos actions dans le long terme. Le nom d’Al Mada lui-même est porteur de cet engagement’’, a indiqué Ouriagli.

Ce dernier a livré quelques illustrations très concrètes, à commencer par ce qui demeure dans nombre de régions au Maroc comme en Afrique la préoccupation première de tous : l’emploi – mais pas n’importe quel emploi.

Al Mada veille à la création d’emplois de qualité, correctement rémunérés, avec des conditions de travail dignes, un bon niveau de protection sociale, des cotisations pour la retraite. Avec plus de 40 000 salariés au sein de nos participations, nous contribuons ainsi à la création d’un écosystème dans lequel chacune et chacun peut s’épanouir.

Autre préoccupation : le pouvoir d’achat. Avec Marjane – un groupe de grande distribution qui compte aujourd’hui 55 millions de clients par an – nous avons été le pionnier à donner accès à tous les Marocains à un mode de consommation aujourd’hui plébiscité car il s’efforce de proposer les meilleurs prix.

A propos du désenclavement des territoires, le fonds Al Mada contribue fortement au développement local notamment dans les mines avec Managem ou les énergies renouvelables avec Nareva. Dans l’énergie éolienne par exemple, Nareva opère plusieurs parcs totalisant 1650 mégawatts soit la consommation annuelle de 8 millions de marocains, c’est-à-dire près d’un quart de la population marocaine.

Territoires dont nous accompagnons l’évolution vers une économie bancarisée en rendant accessible des services financiers au plus grand nombre. Attijariwafa bank, dont Al Mada est l’actionnaire de référence, est devenue le 1er réseau bancaire en zone francophone – et ses filiales, telle que ‘‘Hissab Bikhir, permettent de toucher des personnes encore non bancarisées…

Tout ceci n’excluant pas bien entendue l’action philanthropique à travers l’action de la Fondation Al Mada – qui intervient dans les domaines de l’éducation, l’entrepreneuriat et la culture – ainsi que des associations telle Injaz Al Maghrib, fondée en 2007 et dont les programmes pour stimuler l’esprit d’entreprise ont pu toucher près de 100 000 jeunes au Maroc – et ceci n’est qu’un début puisque nous avons l’ambition de toucher 250 000 jeunes à l’horizon 2022.