À l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, l’ESITH rend hommage à des femmes d’exception, des femmes inspirantes qui ont tracé un beau chemin et une brillante carrière dans le monde du textile et de l’habillement.

Ces femmes leaders qui ont milité et contribué au développement du secteur du textile et de l’habillement durant de longues années ont toujours fait confiance aux compétences de l’ESITH.

Mercredi 8 mars 2023 à partir de 15h00, ces icônes de l’entrepreneuriat féminin seront réunies à l’ESITH pour une cérémonie en leur hommage, en marge de laquelle sera tenue une table ronde sous le thème : « Entrepreneuriat au féminin : Défis, freins et perspectives ». Cet évènement sera marqué par la remise de trophées « Women of the Year » à des femmes leaders dans le secteur du textile et de l’habillement.