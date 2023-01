L’économie de la zone euro pourrait se contracter au premier trimestre de l’année 2023, en raison notamment de la crise énergétique, selon le bulletin économique de la Banque centrale européenne (BCE), publié jeudi. Cette contraction peut également résulter de la forte incertitude, de l’affaiblissement de l’activité économique mondiale et du durcissement des conditions de financement, fait savoir l’institution monétaire.

Selon les projections macroéconomiques des services de l’Eurosystème de décembre 2022 pour la zone euro, une récession serait relativement courte et peu profonde, relève la même source, faisant observer que la croissance devrait néanmoins être modérée en 2023.

« La croissance économique dans la zone euro a ralenti à 0,3% au troisième trimestre de l’année. Une inflation élevée et des conditions de financement plus strictes freinent les dépenses et la production en réduisant les revenus réels des ménages et en augmentant les coûts pour les entreprises », souligne la Banque, ajoutant que les perspectives économiques mondiales se sont détériorées face à une incertitude géopolitique élevée, une inflation élevée et croissante et des conditions financières difficiles.

Et de poursuivre que le taux de croissance du PIB réel mondial (hors zone euro) devrait ralentir à 2,6% en 2023, en dessous de sa moyenne de long terme, avant de remonter progressivement à 3,1% et 3,3% en 2024 et 2025 respectivement. Ainsi, le solde budgétaire de la zone euro devrait se détériorer en 2023 avant de s’améliorer par la suite, tandis que la dette publique devrait diminuer sur l’ensemble de l’horizon de projection, ajoute la BCE.