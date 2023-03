Une convention de partenariat pour le développement et la promotion de la propriété industrielle et commerciale et la valorisation des actifs immatériels des entreprises marocaines a été signée, mercredi à Casablanca, dans le cadre de la Journée nationale de l’industrie.

Paraphée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le directeur général de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), Abdelaziz Babqiqi et le président de la Confédération Générale des Entreprises (CGEM) Chakib Alj, cette convention tripartite vise à établir un cadre général de collaboration qui vise à promouvoir l’utilisation efficace des outils de la propriété industrielle et commerciale, notamment à travers des actions de sensibilisation et de formation.

Dans la même foulée, une deuxième convention entre la CGEM et le ministère de l’Industrie et du Commerce a été signée avec pour objet de définir les modalités du partenariat entre les deux parties pour reconduire l’organisation de cette journée chaque année.

Cette journée a aussi été l’occasion de lancer la banque de projets ainsi que la plateforme de valorisation des brevets d’invention.

L’ouverture de cette Journée s’est déroulée en présence notamment du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, de la ministre de la transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli et du ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil.