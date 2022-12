« Les Jardins des Secrets » du Marocain Mohamed El Hor raflé quatre prix dont le Tanit d’or des Journées Théâtrales de Carthage (JTC) qui ont pris fin, samedi soir, au Théâtre de l’Opéra, au terme d’un marathon de représentations étalé du 3 au 10 décembre 2022.

La Tunisie a eu le prix la Dramaturgie, décerné à Abdelhalim Messaoudi et Nizar Saidi pour « Dark Side », mise en scène par Nizar Saidi. La Palestine a eu le prix de l’interprétation masculine attribué à Ghassen Achkar pour son rôle dans « Mine Terrestre » de Georges Ibrahim.

Le palmarès des compétitions officielle et parallèle de la 23ème édition a été dévoilé au cours d’une cérémonie officielle qui a eu lieu en présence de la ministre des Affaires culturelles, Hayet Ketat Guermazi et plusieurs artistes arabes et africains.

La pièce lauréate du Tanit d’or de la meilleure œuvre, a raflé trois autres prix de la compétition officielle: le prix de la mise en scène, le prix du Théâtre de l’Opéra de Tunis pour la meilleure scénographie, attribué à Mostapha El Alaoui et Mohamed El Hor, et le prix de l’interprétation féminine, décerné à Jalila Tlemsi.

« Les Jardins des Secrets » (80’) est produite par Akoun Theater. Mohamed El Hor est à la mise en scène, à la dramaturgie et à la scénographie de cette oeuvre qui réunit un trio d’acteurs, Jalila Talemsi, Hajer Hamidi et Yassine Ahajjam.

La pièce est inspirée des faits réels de trois parcours de trois personnages de la bourgeoisie qui se partagent la même histoire. Elle traite le thème du vide mettant l’accent sur la fragilité de l’être et l’insignifiance du vécu.

Pour rappel, Mohamed El Hor est lauréate du prix Cheikh Soltane Ben Mohamed El Kacemi pour la pièce « Solo » lors de la 10ème édition du Festival du Théâtre arabe organisée en janvier 2018 à Tunis.

Le Maroc, lauréat du grand prix, succède ainsi à la Tunisie et à l’Egypte, lauréats du Tanit d’or des deux éditions précédentes. En 2021, le prix de la meilleure œuvre, une distinction dotée de 25 mille dinars avait été attribué à « La Dernière» de la Tunisienne Wafa Taboubi. “Le Collier et le Bracelet “ de l’Egyptien Nasser Abdelmomen est la pièce gagnante de l’édition 2019, celle de 2020 n’avait pas eu lieu en raison de la crise sanitaire mondiale.

Le théâtre marocain s’est largement distingué cette année après avoir était absent aux JTC 2021 pour des raisons en lien avec la crise sanitaire et les restrictions sur les voyages.