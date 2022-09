Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a eu des entretiens, lundi Djeddah, avec son homologue saoudien, Walid bin Mohammed Saleh Al Samaani, dans le cadre du raffermissement des relations amicales entre les deux Royaumes et pour donner une nouvelle et forte impulsion aux liens unissant le Maroc et ses pays frères du Golfe.

Lors de ces entretiens, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines civil, commercial, ainsi que celui du statut personnel.

Les deux ministres se sont également mis d’accord sur l’échanger d’expertises en matière de formation dans le domaine des professions liées au système judiciaire.

Ils ont, en outre, mis en relief l’importance de consolider les moyens de coordination « excellente » existant entre les deux Royaumes dans les différents fora internationaux.

La rencontre a été l’occasion de souligner la qualité des liens fraternels entre les Royaumes du Maroc et d’Arabie Saoudite, puisant sa force dans les relations fraternelles entre le Roi Mohammed VI et le Serviteur des Lieux saints, le Roi Salmane Ben Abdelaziz.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de visites du ministre de la Justice dans huit pays arabes, à savoir l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Koweït, le Qatar, Oman, les Émirats arabes unis, la Jordanie et l’Égypte.