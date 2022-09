Alstom a annoncé aujourd’hui la nomination de Mehdi Sahel au poste de Managing Director d’Alstom Maroc. Basé à Casablanca, il sera chargé d’exécuter la stratégie d’Alstom in Motion (AiM), de l’expansion de l’activité et de la supervision de la performance commerciale et opérationnelle.

Mehdi a occupé avec succès des postes de direction générale au sein de nombreuses entreprises de renommée internationale, notamment dans les secteurs bancaire, technologique et de conseil en management. Il possède plus de deux décennies d’expérience dans la région comme en Europe, notamment dans la gestion de projet et le développement commercial.

« Le leadership et la connaissance profonde du pays que possède Mehdi nous aideront à poursuivre sur notre lancée au Maroc, et assurer que nous restions engagés et attentifs aux attentes du Royaume. Nous sommes honorés de faire partie de la transformation du système de transport public du pays. Alstom s’engage à soutenir les efforts du pays, et nous continuerons à développer une forte capacité locale pour soutenir cette croissance, » a déclaré Mama Sougoufara, Directeur général d’Alstom MENAT (Moyen Orient, Afrique du Nord & Centrale et Turquie).

« Je suis fier d’être le prochain Managing Director d’Alstom Maroc. C’est une période stimulante au Maroc, car nos clients cherchent à développer l’innovation et la croissance de leur mobilité verte, et nous sommes idéalement positionnés pour les aider en offrant le plus grand portefeuille de solutions pour soutenir la vision du Royaume, » a déclaré Mehdi Sahel, Managing Director d’Alstom Maroc.

Présent au Maroc depuis près d’un siècle, Alstom est un partenaire de longue date dans le développement de la mobilité au pays. Fort de plus de 650 collaborateurs, Alstom a réalisé plusieurs projets clés, parmi lesquels la livraison de 190 tramways Citadis X02 aux villes de Rabat (66 tramways) et de Casablanca (124 tramways), de 12 trains Avelia Euroduplex pour la ligne à grande vitesse qui relie Tanger à Casablanca et de 77 locomotives Prima fournissant les meilleures solutions pour les services de transport de fret, de passagers et mixtes.

Grâce à la nouvelle usine de Fès, Alstom a pu accroître la production de câbles destinés à des applications ferroviaires, des coffrets électriques at ainsi que des transformateurs embarqués qui sont fournis à ses usines européennes, puis montés sur des trains exportés vers le monde entier.