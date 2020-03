Le renforcement de la coopération judiciaire entre le Maroc et la Zambie ont été au centre des entretiens du procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, Mohamed Abdennabaoui, lundi à Rabat, avec Fulata Lilian Shawa-Siyunyi, Procureur général du ministère public de la République de Zambie.

Intervenant à cette occasion, Abdennabaoui a relevé que le ministère public marocain s’oriente vers l’Afrique pour renforcer les partenariats et échanger les expertises et la coopération dans le domaine judiciaire avec les pays du continent, en exécution de la politique africaine du Roi Mohammed VI. Depuis son instauration, le ministère public marocain tente de mettre en place des partenariats avec d’autres ministères publics d’autres pays, a-t-il indiqué. “Cette visite du procureur général de la République de Zambie s’inscrit justement dans ce cadre”, a dit Abdennabaoui, ajoutant que ces entretiens permettent de connaitre le système du ministère public zambien “avec lequel on veut coopérer davantage”.

De son côté, Shawa-Siyunyi s’est félicitée de cette entrevue qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les ministères publics du Maroc et de la Zambie.

“Nous avons beaucoup appris et nous avons remarqué que nous avons réussi plusieurs réalisations en matière de efforts fournis dans ce sens”, a-t-elle affirmé, ajoutant que la Zambie va s’inspirer de l’expertise du Maroc en la matière, “pour faire de la Zambie un meilleur endroit pour ses citoyens”.

La visite de la responsable zambienne au Maroc, du 08 au 14 mars, intervient à l’invitation du procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, dans la perspective de raffermir la coopération judiciaire bilatérale