Le Crédit Agricole du Maroc propose aujourd’hui à ses clients Apple Pay, un moyen de paiement sûr, sécurisé et privé qui permet aux clients d’éviter de donner leur carte de paiement à quelqu’un d’autre, de toucher des boutons physiques ou d’échanger de l’argent liquide – et utilise la puissance de l’iPhone pour protéger chaque transaction

Pour l’utiliser, les clients doivent simplement double-cliquer et tenir leur iPhone ou Apple Watch près d’un terminal de paiement pour effectuer un paiement sans contact. Chaque achat Apple Pay est sécurisé, car il est authentifié avec Face ID, Touch ID ou le code d’accès de l’appareil, ainsi qu’un code de sécurité dynamique unique.

Apple Pay est accepté dans les établissements de commerce, les pharmacies, les restaurants, les cafés, les magasins de détail et bien d’autres acteurs et lieux.

Les clients peuvent également utiliser Apple Pay sur iPhone, iPad et Mac pour effectuer des achats plus rapides et plus pratiques au niveau des applications ou sur le Web dans Safari sans avoir à créer de comptes ou à saisir à plusieurs reprises les informations d’expédition et de facturation. Apple Pay facilite le paiement des livraisons de nourriture et d’épicerie, des achats en ligne, du transport et du stationnement, entre autres. Apple Pay peut également être utilisé pour effectuer des paiements dans des applications sur l’Apple Watch.

La sécurité et la confidentialité font partie intégrante d’Apple Pay. Lorsque les clients utilisent une carte de crédit ou de débit avec Apple Pay, les numéros de votre carte ne sont ni stockés sur le téléphone ni dans les serveurs d’Apple. À la place, un numéro de compte de périphérique unique est attribué, crypté et stocké en toute sécurité dans l’élément sécurisé, une puce certifiée conforme aux normes de l’industrie conçue pour stocker les informations de paiement en toute sécurité sur l’appareil du client.

Qu’en est-il du mode d’emploi ? Rien de plus simple, Apple Pay est facile à configurer. Sur iPhone, ouvrez simplement l’application Wallet, appuyez sur + et suivez les étapes pour ajouter une carte Crédit Agricole du Maroc. Une fois qu’un client a ajouté une carte à l’iPhone, à l’Apple Watch, à l’iPad et au Mac, il peut immédiatement commencer à utiliser Apple Pay sur cet appareil. Les clients continueront à recevoir tous les bénéfices et avantages offerts par les cartes du Crédit Agricole du Maroc.