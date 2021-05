KSB Maroc se joint à la maison mère KSB pour célébrer son 150ème anniversaire et en profite pour marquer sa présence au Maroc depuis 12 ans comme filiale du Groupe.

Ce qui a commencé avec une idée, en 1871, est devenu un acteur mondial de premier plan dans les pompes, la robinetterie et les services connexes quelques années plus tard. Aujourd’hui KSB est leader mondial dans son secteur avec à la clé une présence dans les cinq continents à travers 40 pays dont le Maroc. «Même si la situation actuelle mondiale ne permet pas encore de grandes célébrations, nous tenons à marquer avec fierté notre 150ème anniversaire avec la devise ‘People, Passion & Performance’», annonce d’emblée le Dr Stephan Timmermann, Président du directoire de KSB. «Cette devise incarne ce qui a fait de notre entreprise le succès qu’elle est aujourd’hui. Nous continuerons de tirer parti de l’engagement, de la passion et de la motivation exceptionnels de nos collaborateurs à travers le monde pour consolider ce succès à l’avenir», poursuit le Dr Timmermann.

Les 150 ans du Groupe KSB coïncide avec les 12 ans de KSB Maroc. Une filiale certes jeune, dans l’univers KSB, mais qui a su marquer sa présence dans le Royaume par la qualité des produits et services de la marque conjuguée à l’expertise et le savoir-faire de l’équipe marocaine formée aux standards internationaux de KSB.

« A KSB Maroc, nous sommes fiers de représenter, commercialiser et intervenir en tant qu’experts, une marque leader et riche de 150 ans d’histoire dans la gestion des fluides via différentes solutions dans plusieurs domaines d’application», déclare Yassine Mellouk, Directeur Général de KSB Maroc. « Nous avons choisi de célébrer les 150 ans de la marques, en mettant en avant nos talents marocains passionnés et performants, qui offrent tous les jours des solutions à la fois innovantes et économiques ainsi qu’un conseil technique et une expertise de haut niveau pour différents opérateurs dans les secteurs des Eaux & Eaux usées, Energies, Industries, Mines ou Bâtiment. » poursuit M. Mellouk.

Tout a commencé par une idée

En 1871, l’ingénieur en mécanique Johannes Klein a reçu le brevet pour son appareil d’alimentation de chaudière. La même année, avec Friedrich Schanzlin et Jakob August Becker, il fonde Frankenthaler Maschinen- & Armatur – Fabrik Klein, Schanzlin & Becker, qui emploie douze personnes. L’entreprise se développe régulièrement, devenant une société anonyme en 1887 et acquérant de nombreuses sociétés en Allemagne.

La voie pour devenir un groupe mondial

En 1925, KSB a fondé sa première entreprise à l’étranger. Nouvelles entreprises en Argentine (1941), au Pakistan (1953) et en Afrique du Sud (1959) ont marqué le début des opérations hors Europe. Au cours des années 80, KSB a repris d’autres sociétés et élargit sa gamme de produits. En 1986, KSB a acquis le premier fabricant français de pompes Pompes Guinard, suivi trois ans plus tard par Amri, le deuxième fabricant de vannes dans le monde. L’acquisition de la société américaine GIW Industries en 1988 a marqué l’entrée de KSB sur le marché des pompes à lisier. En 1991, KSB a intégré Hallesche Pumpenwerke GmbH dans ses opérations, aujourd’hui site de production de pompes à eau et eaux usées. Pour renforcer les activités sur des marchés clés tels que la Chine, l’Inde et le Brésil, de nombreuses nouvelles entreprises et coentreprises ont été créées à partir du milieu des années 90. En Europe, d’autres sociétés telles que DP Industries B.V.aux Pays-Bas ont rejoint le Groupe, élargissant ainsi le portefeuille de produits de KSB. KSB a intégré le marché africain avec l’ouverture d’un bureau de liaison au Maroc en 2005 avant d’acquérir une structure locale et devenir KSB Maroc en 2009.

150 ans d’expérience

KSB est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de pompes, vannes et systèmes connexes. Plus de 15000 employés travaillent dans la production, sites de vente et de service sur tous les continents. Le groupe est représenté avec des filiales dans plus de 40 pays. Les produits hautement efficaces et fiables de KSB sont utilisés dans des applications où les fluides doivent être transportés ou arrêtés de manière fiable, par exemple dans les services du bâtiment et les applications industrielles, dans les industries chimiques / pétrochimiques, dans l’approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées ainsi que dans les centrales électriques, les procédés et exploitations minières.

Dans le monde entier, plus de 190 ateliers de service et quelque 3500 spécialistes de service fournissent des services d’inspection, d’entretien et de réparation localement sous la marque KSB SupremeServ. Une technologie innovante, fruit des activités de recherche et développement de KSB, est à la base du succès de l’entreprise.

Intelligents pour l’avenir

KSB aide ses clients à rester compétitifs avec des solutions numériques tournées vers l’avenir. Ses produits & services intelligents garantissent une plus grande transparence des systèmes. Grâce à son approche d’usine numérique, KSB est en train de faire passer ses processus de production à des opérations automatiques. Déjà aujourd’hui, la fabrication additive permet de produire rapidement des pièces détachées grâce à l’impression 3D processus.

12 ans pour KSB Maroc

Créée en tant que bureau de liaison en 2006, KSB Maroc est devenue, en 2009, une filiale du Groupe KSB après l’acquisition d’une structure locale. KSB Maroc offre des solutions techniques de pompes et robinetterie pour le transport et/ou l’arrêt des fluides dans les domaines des Eaux et Eaux usées, l’Energie, l’Industrie, Les Mines et le Bâtiment. Fière de ses 30 experts, KSB Maroc dispose d’un atelier d’entretien et de réparation des pompes toutes marques confondues ainsi que d’un centre de formation qui offrent tous les deux des services sur mesure.

A propos de KSB

Le Groupe KSB est un des leaders du marché mondial des pompes, de la robinetterie et des systèmes connexes de haute qualité. Son succès repose sur une technologie innovante qui est le fruit d’activités de recherche et de développement à travers le monde. KSB fournit à ses clients des pompes et de la robinetterie en phase avec leurs besoins partout où il s’agit de mettre des fluides en mouvement. Produit standard ou sur mesure, KSB s’engage à offrir des produits d’excellence, une large gamme de prestations de service et une assistance technique.