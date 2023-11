Tanger accueille les 18 et 19 décembre prochains la 1ère édition de AfricaMed Business Forum. Cet événement d’envergure internationale a pour objectif de catalyser l’investissement et de stimuler le déploiement économique entre l’Afrique et les pays du pourtour méditerranéen, indique un communiqué des organisateurs.

L’événement est organisé par le cabinet Kardev en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée, l’ASCAME et l’AfroChampions Initiative, sous le thème : « Connectons les continents, investissons dans le futur ».

AfricaMed Business Forum réunira une centaine de personnalités influentes dans leur région, comprenant des ministres, des responsables politiques, des personnalités publiques, des représentants des organisations internationales, des entreprises du secteur privé et de nombreux acteurs régionaux, indique-t-on.

L’événement sera une occasion idoine pour les entrepreneurs africains et méditerranéens, de discuter des défis, de partager des idées novatrices et de forger des liens durables, fait-on savoir.