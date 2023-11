La marque leader italienne de prêt-à-porter OVS, a ouvert récemment, les portes de son premier magasin au Maroc à Marina Shopping à Casablanca, indique un communiqué de la marque.

Selon la même source, les visiteurs auront le plaisir de profiter de l’alliance du style italien à des prix abordables, notant que les premiers d’entre eux auront accès à des offres exclusives et à des remises spéciales qui enrichiront leur expérience en magasin tout en découvrant la collection automne-hiver, fièrement conçue en Italie.

OVS incarne une promesse, celle de répondre aux besoins de chaque membre de la famille tout en respectant leur individualité et leur style unique, explique le communiqué, ajoutant que la marque propose une large gamme de vêtements et d’accessoires pour femmes, hommes, enfants et bébés, répondant aux besoins vestimentaires diversifiés de toute la famille.

S’adressant à un large public, le premier magasin OVS au Maroc présente plusieurs marques de vêtements, notamment PIOMBO, OVS et OVS KIDS, la marque exclusivement dédiée aux enfants et aux bébés.

Suite à la première ouverture d’OVS à Marina Shopping à Casablanca, un deuxième magasin ouvrira bientôt ses portes au Californie Mall de Casablanca.

A noter que OVS S.p.A. domine le marché italien de la mode pour toute la famille grâce à ses marques emblématiques, dont OVS, OVS Kids, Stefanel, PIOMBO, Upim, BluKids et CROFF.

En tant que leader incontesté de la fabrication et de la vente au détail de vêtements de marques privées en Italie, OVS a adopté un modèle commercial novateur, fusionnant le physique et le digital, tout en établissant des partenariats fructueux avec des marques tierces, dont GAP en Italie.

Depuis mars 2023, la part de marché en Italie atteint 9,4 %, soutenue par plus de 2.000 magasins répartis en Italie et à l’étranger. Depuis son entrée en bourse en mars 2015, OVS a continué à croître et à innover dans le secteur de la mode.