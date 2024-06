La Bourse de Casablanca a terminé la semaine du 03 au 07 juin sur une note négative, son indice phare, le MASI, perdant 0,85% à 13.197,04 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,67% à 1.065,77 pts, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, s’est replié de 0,72% à 958,25 pts.

S’agissant du MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, il s’est contracté de 0,97% à 1.216,63 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Sylviculture et Papier » (-3,09%), « Assurances » (-2,75%) et « Industrie pharmaceutique » (-2,57%) ont accusé les plus fortes baisses.

En revanche, l’indice « Sociétés de Portefeuilles-Holding » a enregistré la plus forte hausse (+1,60%), devant les indices « Services de Transport » (+1,41%) et « Matériels, Logiciels et Services Informatiques » (+1,03%).

Les échanges de la semaine ont porté sur plus de 2,35 milliards de dirhams (MMDH), dont 1,38 MMDH réalisé sur le marché Central. Ces échanges ont été dominés par les transactions sur BCP (734,65 millions de dirhams (MDH)), Attijariwafa Bank (118,35 MDH) et Douja Prom Addoha (103,88 MDH).

La capitalisation boursière s’est, quant à elle, chiffrée à plus de 686,99 MMDH.

Sur le front des valeurs, les plus fortes baisses de la semaine ont été affichées par Fenie Brossette (-12,92% à 102,8 DH), Résidences Dar Saada (-7,50% à 75 DH), BMCI (-6,52% à 593,6 DH), Maghreb Oxygene (-5,56% à 204 DH) et Miniere Touissit (-4,89% à 1.400 DH).

À l’opposé, les meilleures performances ont été l’œuvre de Maroc Leasing (+6% à 414,45 DH), Maghrebail (+5,88% à 972 DH), Ib Maroc.com (+2,69% à 35,53 DH), M2M Group (+2,05% à 498 DH) et Oulmes (+1,87% à 6.709 DH).