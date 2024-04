La Bourse de Casablanca a clôturé le premier trimestre de l’année (T1-2024) en progression, son principal indice, le MASI, ayant gagné 7,58% à 13.009,23 points (pts).

Le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, se sont respectivement octroyés 6,96% à 1.058,69 pts, et 6,03% à 956,30 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a pris 12,34% à 1.118,18 pts.

Au terme de ce trimestre, 20 secteurs ont terminé en hausse et 3 en baisse. Le secteur immobilier a réalisé la meilleure performance (+53,21%), devant celui de la santé (+37,10%) et des boissons (+14,69%).

En revanche, le secteur de la sylviculture et papier (-6,20%) a accusé la plus forte baisse, suivi du secteur des ingénieries et biens d’équipement industriels (-4,31%) et de celui des matériels, logiciels et services informatiques (-2,44%).

Le volume global des échanges au T1-2024 s’est établi à plus de 13,09 milliards de dirhams (MMDH), dont 11,34 MMDH réalisés sur le marché central (Actions) et 270,55 millions de dirhams (MDH) sur le marché de blocs.

Sur le podium des valeurs les plus actives, Attijariwafa Bank figure en tête du classement avec un volume transactionnel de 1,61 MMDH, suivie de BCP (979,84 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (945,01).

La capitalisation boursière s’est, quant à elle, chiffrée à près de 671,59 MMDH.

Aux valeurs, Alliances (+74,89% à 202 DH), Jet Contractors (+66,67% à 425 DH), Résidences Dar Saada (+52,07% à 33 DH), Douja prom Addoha (+43,75% à 20,6 DH), Akdital (+37,10% à 680DH) ont réalisé les meilleures performances.

A l’opposé, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Réalisations mécaniques (-21,51% à 94,03 DH), M2M Group (-21,49% à 486 DH), Rebab Company (-14,39% à 71,75 DH), Auto Nejma (-12,31% à 2.166 DH) et Stroc Industrie (-9,92% à 25,87 DH).