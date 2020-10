Le défenseur de l’équipe nationale Soufiane Chakla a été testé positif au nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

“Dans le cadre du stage de préparation de l’équipe nationale qui se tient au Complexe Mohammed VI de football en prévision des deux matchs amicaux contre le Sénégal et la RD Congo, et conformément au protocole sanitaire mis en place à cette occasion, les joueurs et le staff technique de l’équipe nationale ont effectué des tests supplémentaires de dépistage du Covid-19”, a précisé la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet.

Ces tests ont révélé un cas positif de Soufiane Chakla (Villareal/Espagne) qui a été soumis au protocole sanitaire mis en place par les autorités compétentes, a précisé la même source.

Ce cas s’ajoute à celui de Nabil Dirar, contrôlé positif au nouveau coronavirus et qui a été remplacé par Achraf Lazaar. Les Lions de l’Atlas affronteront ce soir les Lions du Sénégal, vice-champions d’Afrique, avant de croiser le fer avec la République Démocratique du Congo, mardi prochain. Le coup d’envoi de ces deux rencontres sera donné à 19h00 au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.