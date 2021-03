Kamal Mokdad, Président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca et Abdelaziz Bendou, Président de l’Université Ibn Zohr ont signé, le vendredi 19 mars à Dakhla, une convention de partenariat en présence de Saaid Amzazi, Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Driss Ouaouicha, Ministre délégué en charge de l’enseignement Supérieur et de la recherche scientifique, Lamine Benomar, Wali de la région de Dakhla Oued-Eddahab, Yanja El Khattat, Président de la Région Dakhla-Oued-Eddahab et Tarik Senhaji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca.

Cette convention vise à promouvoir l’éducation financière auprès des étudiants et à développer, dans l’Université Ibn Zohr, la recherche dans le domaine des marchés financiers. Elle permet également le déploiement des ressources pédagogiques de l’Ecole de la Bourse afin de :

 Favoriser davantage l’approche des partenariats Public-Privés (PPP) ;

 Développer la relation entre les mondes académique et professionnel ;

 Participer à l’amélioration de l’éducation et l’inclusion financières chez les étudiants.

Lors de la cérémonie de signature, Kamal Mokdad a déclaré « Cette convention nous permet de renforcer les actions que nous menons depuis plus de deux décennies dans le domaine de l’éducation financière à travers l’Ecole de la Bourse. Elle témoigne de l’intérêt de la Bourse de Casablanca à promouvoir le développement pérenne de la région de Dakhla-Oued Eddahab à travers l’investissement dans le capital humain, ainsi que la volonté d’appuyer l’attractivité à l’international de cette région stratégique, comme plateforme d’échanges entre le Royaume et nos partenaires en Afrique subsaharienne ».

Pour rappel, cette convention est la première concrétisation de l’accord-cadre signé entre le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et la Bourse de Casablanca en novembre 2020.