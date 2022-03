La Bourse de Casablanca a fini jeudi en hausse, pour une cinquième séance d’affilée, son indice de référence, le Masi, prenant 1,36%, à 12.935,51 points (pts). Au terme d’une journée dans le vert, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a grimpé de 1,46%, à 1.045,46 pts. Les deux indices ont ainsi réduit leurs contreperformances annuelles à respectivement -3,17% et -3,71%. Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a avancé, quant à lui, de 1,81%, à 976,63 pts.

Sur le front international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont augmenté de respectivement 1,29%, à 11.926,01 pts et 1,33%, à 10.862,95 pts.

Au volet sectoriel, seulement trois indices des 23 représentés à la cote casablancaise ont affiché grise mine. Ainsi, le secteur des ingénieries et biens d’équipement industriels, plombé par Delattre Levivier Maroc (-6%), a cédé 1,89%, celui des matériels, logiciels et services informatiques a lâché 1,22% et celui de la participation et promotion immobilières a perdu 1,22%.

Du côté des gagnants, le secteur pharmaceutique a enregistré la plus forte hausse (+3,32%), porté par Sothema (+3,66%). De même, l’indice du transport a avancé de 3,03%, des banques de 2,63% et du bâtiment et matériaux de construction de 2,1%.

A la hausse également, le secteur de la chimie a pris 1,73%, celui des mines a progressé de 1,37% et celui des distributeurs de 0,98%.

Le volume global des échanges s’est établi à près de 97,71 millions de dirhams (MDH) réalisés entièrement sur le marché Central (Actions). Par valeurs, TotalEnergie Marketing Maroc a apporté 15,72 MDH, HPS 10,99 MDH et TGCC 8,55 MDH.

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 674,15 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été affichées par Attijariwafa Bank (+4,13% à 477,95 DH), Sothema (+3,66% à 1.585 DH), Lafargeholcim Mar (+3,17% à 1.919 DH), Timar (+3,12% à 134 DH) et CTM (+3,02% à 675 DH). À l’inverse, Delattre Levivier Maroc (-6% à 71,8 DH) a accusé la plus forte baisse, suivie par Alliances (-5,59% à 59,62 DH), Ib Maroc.Com (-4,84% à 35,02 DH), Colorado (-2,46% à 61,55 DH) et HPS (-1,75% à 5.900 DH).