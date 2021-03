Le Conseil d’Administration de Bank Of Africa – BMCE Group s’est réuni le vendredi 26 mars 2021, sous la présidence de Othman Benjelloun, au Siège Social de la Banque, à Casablanca.

Il a examiné l’activité de la Banque et du Groupe au terme de l’année 2020 et arrêté les comptes y afférents.

Le Conseil d’Administration soumettra à la prochaine Assemblée Générale Annuelle la nomination de deux Administrateurs indépendants de nationalité marocaine, Mohamed Kabbaj et Nezha Lahrichi, ainsi qu’une Administratrice issue du Groupe BOA, Myriem Bouazzaoui.

Dans le même temps, l’Assemblée Générale prendra acte de la démission de deux Administrateurs indépendants étrangers, Philipe De FontaineVive et Christian De Boissieu, auxquels un hommage appuyé et chaleureux a été rendu par le Président du Conseil d’Administration et l’ensemble des Administrateurs.